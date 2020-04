VIAGEM DE SABORES Arroz com guariroba, receita preferida do Vovô Totonho Saiba como fazer a receita predileta do avô do chef Paulo Machado

28 ABR 2020 - 11h:03 Por Paulo Machado

Vovô Totonho Foto: Arquivo pessoal

Escolhi esta receita para homenagear meu avô, Antônio Barbosa de Souza que neste abriu faz nove anos que nos deixou, e era um gourmand de mão cheia. Natural de Minas Gerais, Foi ele que me ensinou a apreciar frango com quiabo e sua baba, língua ao seu molho e arroz com guariroba, um dos preparos que ele mais gostava.

Totonho, como ele gostava de ser chamado, era pessoa simples, mineiro orgulhoso, sempre abria a refeição com uma cachaça artesanal. Saiu de Minas muito cedo, mas nunca perdeu o hábito da boa mesa. Esta é uma receita típica do centro-oeste e em Campo Grande é um dos poucos lugares em que se consegue comprá-lo diretamente das aldeias indígenas.

Nesta receita pode-se usar a guariroba fresca ou em conserva. Para suavizar o sabor amargo do palmito fresco, afervente-o por 30 minutos em água. Outra dica é reduzir a quantidade indicada na receita. Já para a guariroba em conserva, indico enxaguá-la por alguns minutos, para tirar o excesso de acidez.

Ingredientes

1 peça de palmito de guariroba fresco, de cerca de 400 g (caso não seja a época, use palmito em conserva)

4 colheres de sopa de manteiga sem sal

1 dente de alho picado

1 cebola picada

1/2 maço de salsinha picada

pimenta-do-reino a gosto

sal a gosto

2 xícaras de chá ou 400 g de arroz

1 colher de sopa de azeite de oliva



Modo de preparar

Numa panela alta com tampa, refogue o alho e a cebola no azeite. Acrescente a guariroba picada e refogue por alguns minutos. No final, junte a manteiga. Tempere com sal, pimenta, salsinha e reserve, acrescente o arroz, fritando-o na mistura. Cubra com água até dois dedos acima do arroz e cozinhe em fogo baixo, em panela semitampada. Ficará delicioso se você servir com carne de porco assada.

Apure os sentidos e bom apetite.