RECREAÇÃO Arte com pneus inaugura mais um parquinho Projeto também tem o objetivo de minimizar o impacto ambiental

19 DEZ 2019 - 17h:25 Por Beatriz Magalhães/CBN

Projeto é desenvolvido pela Agência Estadual do Sistema Penitenciário em parceria com Secretaria Municipal de Educação e inaugurou nesta quinta-feira (19) o 15º parquinho que beneficiou a Escola Municipal de Educação Infantil "São José".

O projeto tem como objetivo minimizar o impacto ambiental, dialogar com os profissionais envolvidos com a questão pedagógica e também oferecer um espaço de lazer para as crianças além de um local para o cultivo de hortaliças e flores. Confira: