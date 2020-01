CAMPO GRANDE Arte no meu Bairro tem shows no Maria Aparecida Pedrossian Leitones e Grupo Fascínio vão se apresentar neste sábado (18)

14 JAN 2020 - 14h:29 Por Ingrid Rocha/CBN

O Arte no Meu Bairro deste sábado (18) será realizado no bairro Maria Aparecida Pedrossian. O cantor e compositor Leitones vai abrir o evento e no repertório tem uma mistura de ritmos. O segundo a subir ao palco é o Grupo Fascínio, com samba e pagode. Ouça os detalhes: