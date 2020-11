ELEIÇÕES 2020 Artistas candidatos buscam mudança na cultura Profissionais estão concorrendo a vaga de vereador em Campo Grande

6 NOV 2020 - 10h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Campo Grande, 767 candidatos estão tentando se eleger como vereador nas eleições de 2020. Entre os candidatos têm artistas que propõem incentivo ao setor da cultura em Campo Grande, como o Espedito Montebranco (REDE), Crys Sanfona (Podemos) e Bruna Lopes (PTB).

O Espedito Montebranco nasceu em Pernambuco, morou em São Paulo e atualmente tem residência em Campo Grande. O artista tem no currículo mais de 30 peças e já atuou em 24 filmes. A cultura está entre as propostas do profissional, que também falou sobre questões como saúde e segurança.

O Crys Sanfona pretende representar os profissionais da noite. O candidato tem mais de 25 anos no setor musical e acredita que Campo Grande “perdeu” o sertanejo universitário para Goiânia.

A Bruna Lopes canta desde os sete anos e já se apresentou em programas nacionais de TV. A candidata disse que sua bandeira principal é a cultura e que acredita que o setor precisa de mais incentivo. Ouça os detalhes: