CULTURA Artistas e profissionais do turismo podem se inscrever a partir de amanhã em edital municipal Profissionais devem receber o auxílio de R$ 600 e podem ser contratados mais de

9 ABR 2020 - 13h:10 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abre nesta sexta-feira (10), o credenciamento de artistas e profissionais do turismo no edital “100% Cultural e 100% Turismo”. O objetivo, segundo a secretaria, é dar auxílios a esses profissionais em meio a pandemia do novo coronavírus. O credenciamento será realizado pela internet e ficará aberto por 9 meses. Ao todo estão sendo destinados R$ 600 mil para o edital e cada profissional selecionado deve receber R$ 600. Em entrevista à CBN Campo Grande nesta quinta-feira (09), a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, explicou que existe a possibilidade do profissional ser contratado mais de uma vez. Confira a entrevista: