CULTURA Artistas podem tirar dúvidas sobre Lei Aldir Blanc em reunião online Mato Grosso do Sul vai receber R$ 40 milhões, sendo R$ 20 milhões para o Estado e o restante para municípios

3 AGO 2020 - 11h:54 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação de Cultura realizará uma reunião online na próxima quarta-feira (05), para esclarecer dúvidas sobre a Lei Aldir Blanc. A ação visa principalmente a participação de artistas, que tenham interesse em ter informações sobre a verba. A lei foi sancionada em junho deste ano e tem por objetivo ajudar os profissionais da cultura neste momento de pandemia do novo coronavírus. O Governo Federal vai repassar R$ 3 bilhões, em parcela única. Mato Grosso do Sul vai receber no total R$ 40 milhões, sendo R$ 20 milhões para o Estado e R$ 20 milhões para os municípios. Campo Grande vai ter acesso a R$ 5,5 milhões. Ouça os detalhes: