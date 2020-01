BRASÍLIA Artistas sertanejos declaram apoio a Bolsonaro O grupo pediu ao presidente o fim da meia-entrada

30 JAN 2020 - 07h:31 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com cantores sertanejos, produtores de eventos e pessoas ligadas ao mundo das vaquejadas nesta quarta-feira (29), no Palácio do Planalto. O grupo declarou apoio ao presidente e cobrou o fim da meia-entrada em eventos culturais.