EDUCAÇÃO As inscrições para o Novo fies começam em Fevereiro Prazo para inscrições segue até 12 de fevereiro

27 DEZ 2019 - 09h:13 Por Israel Espindola/CBN

As inscrições para o primeiro semestre de 2020 do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) começam no dia 5 de fevereiro e vão até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro. Confira: