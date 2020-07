VIAGEM DE SABORES As tapas na Espanha pós pandemia No restaurante e bar Entrepanes Dias no bairro de Eixample os cardápios impressos diariamente em folha sulfite são descartáveis

9 JUL 2020 - 10h:42 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Direto de Barcelona, no coração da Catalunya, o lugar aonde consolidamos parcerias duradouras para roteiros das expedições gastronômicas foodsafaris. Esperamos num futuro próximo poder retornar as viagens. Mas vou aproveitar esta temporada para contar hoje e nos próximos dias um pouco de como estão as coisas por aqui.

A cidade foi um dos epicentros da epidemia de Coronavírus e pouco a pouco se recupera com novas regras para o ramo da hospitalidade. Pequenos restaurantes que tem terraços recebem a permissão de abrir e operar com apenas 50% de sua capacidade. No restaurante e bar Entrepanes Dias no bairro de Eixample os cardápios impressos diariamente em folha sulfite são descartáveis, visando assim reduzir o risco de disseminação do vírus.

Aqui produtos frescos do Mediterrâneo desfilam toda potência de sabor, como o polvo a galega, calamares fritos (anéis de lula) e aioli (maionese de alho), jamon ibérico de bellotas o famoso presunto curado espanhol, escabeche de bonito, azeitonas gordal e entrecôte com pimenta de padron.

Estas são algumas das deliciosas tapas, opções para compartilhar em pequenos grupos atendidos por garçons mascarados, porém atentos e bem humorados nas calçadas, pátios e esplanadas da cidade, que aos poucos vão se recompondo para dias mais aprazíveis deste inédito verão europeu.