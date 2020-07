CBN MOTORS As últimas notícias do mundo automotivo Saiba o que aconteceu na semana, lançamentos, testes e dicas de manutenção

4 JUL 2020 - 09h:32 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Paulo Cruz conversa com Leandro Gameiro e Mário Salgado sobre os últimos lançamentos: Honda Civic Si, Fiat Strada, Volkswagen Nivus e ainda sobre o SUV mais potente do mundo. E saiba como está o mercado de veículos novos no Brasil, quais os modelos que estão subindo e caindo nas vendas.