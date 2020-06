CAMPO GRANDE Asilo São João Bosco busca formas de ajudar idosos durante pandemia Visitas estão suspensas desde março e funcionários têm que usar máscaras

25 JUN 2020 - 10h:21 Por Ingrid Rocha/CBN

O Asilo São João Bosco tem realizado diversas atividades com os idosos neste momento de pandemia. Para manter a segurança dos moradores, medidas de saúde foram tomadas. A instituição suspendeu em março a visitação e o uso de máscara entre os funcionários se tornou obrigatório. Segundo o responsável técnico pela área de Saúde, Sidney Dutra, no início, os idosos estranharam as mudanças, mas atualmente, já estão aceitando melhor a situação.

A procura por vagas no asilo aumentou durante a pandemia, ainda de acordo com Sidney Dutra. A entrada de novos moradores ainda é permitida, mas para isso, medidas de proteção foram tomadas. Ouça os detalhes na reportagem: