CAMPO GRANDE Asilo São João Bosco toma novas medidas para proteger idosos 33 moradores da entidade testaram positivo para covid-19 nesta semana

24 JUL 2020 - 10h:35 Por Ingrid Rocha/CBN

O Asilo São João Bosco tomou novas medidas para proteger os idosos e a equipe do local. A decisão veio após um idoso falecer na semana passada e outros 33 testarem positivo para a doença. Os idosos começaram a ter acompanhamento médico diário e uma parte de equipe foi liberada, para diminuir o número de pessoas no local. Desde março, as visitas estão suspensas no asilo e o uso de máscara e distanciamento se toraram obrigatórios. Ouça os detalhes: