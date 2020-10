POLÍCIA Assassino do ator de Chiquititas fez documento com nome falso em MS Foragido da polícia desde o ano passado, Paulo Cupertino passou pelo Estado durante sua fuga

29 OUT 2020 - 15h:14 Por Marcus Moura/CBN

O acusado pela polícia de matar o ator Rafael Miguel e os pais no ano passado em São Paulo, Paulo Cupertinho, usou Mato Grosso do Sul no plano para continuar fugindo da polícia. Segundo apontado pela Polícia Civil do Paraná, ele emitiu um CPF com nome falso no Estado. Confira: