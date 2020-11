MEIO AMBIENTE Assembleia estuda aprovar calamidade em Ivinhema após tempestades Somente no mês de outubro choveu mais de 168 milímetros na cidade

3 NOV 2020 - 17h:07 Por Marcus Moura/CBN

Uma semana depois que um temporal deixou um rastro de estragos na cidade de Ivinhema, na região sul do Estado, a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul apresentou nesta terça-feira (03) um projeto de decreto legislativo que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município. Só no mês de outubro choveu 168,4 milímetros na cidade, de acordo com dados do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima. Confira: