CBN FESTAS E EVENTOS Associação comercial oferece suporte às empresas da Capital Segundo ACICG, é preciso oportunizar o comércio de Campo Grande no período de pandemia

29 AGO 2020 - 11h:32 Por Thais Cintra

No CBN Festas e Eventos deste sábado (29), a conversa foi com o presidente da Associação Comercial de Campo Grande (ACIC-CG), Renato Paniago. No bate-papo, o dirigente falou sobre os impactos da pandemia para o comércio da Capital e quais ações e serviços são oferecidos aos comerciantes de Campo Grande.

Segundo Renato, a situação das empresas é monitorada pela ACICG, para que a entidade possa oferecer suporte aos empresários da Capital durante e pós-pandemia. Confira: