DOURADOS Associação comercial pede abertura do comércio em horário especial Empresários querem abrir as lojas em horário estendido, mas decreto em vigor proíbe

15 DEZ 2020 - 11h:17 Por Marcus Moura e Lílian Rech

A ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) solicitou a prefeitura reabertura do comércio à noite, no período que antecede o Natal. Empresários querem abrir as lojas em horário estendido, mas decreto em vigor proíbe. Confira: