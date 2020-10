TURISMO Associações de Bonito recebem doação de 7,5 mil litros de álcool Com a doação, que visa ajudar na retomada do turismo local, as associações serão impactadas com a economia de R$75,6 mil

6 OUT 2020 - 10h:40 Por Isabelly Melo

Nesta terça-feira (06), às 11 horas, o Sesc Bonito em parceria com a Cervejaria Bamboa e Vaquinha Social doará 7.500 litros de álcool 70% para o Instituto de Desenvolvimento de Bonito (IDB), visando ajudar na retomada do turismo local.

Restaurante Sesc Bonito Foto: Sesc

A ação é uma forma de cooperar com os protocolos sanitários e apoiar a retomada da atividade turística em Bonito, que de acordo com uma das responsáveis pela assessoria socioambiental do Sesc, Mariana Rondon, foi fortemente impactada pela suspensão das atividades entre 23 de março e 01 de julho, em decorrência da pandemia de covid-19.

“Bonito sofreu bastante com a paralisação da atividade turística de março a julho, e os estabelecimentos estão gastando bastante para se adequar as normas de biossegurança para poder retomar o turismo e se reposicionar no cenário do turismo nacional”, esclareceu Mariana.

A doação será feita em sistema drive thru no Hotel Sesc Bonito, localizado na entrada da cidade, basta que os empresários se dirijam ao local a partir das 11h até o fim do dia para pegar o produto.

Serão contempladas as associações do trade turístico nos setores gastronômico, atrativos e agências de viagens, a Abrasel, Atratur e Abaetur. Juntas elas representam 50 estabelecimentos no município e, devido à alta rotatividade, consomem uma elevada quantidade de álcool para assepsia.

Com a doação dos mais de sete mil litros de álcool as associações locais serão impactadas com a economia de R$75,6 mil, que segundo Mariana Rondon corresponde a seis meses de estoque abastecido. “A gente acredita que o total dessa economia (R$75 mil) é um dinheiro que volta para o comércio local”, destacou.

E segundo o Sesc o turismo de Bonito já apresenta sinais de recuperação. Durante o mês de agosto houve crescimento de 108,47 % no número de visitantes em relação ao mês de julho deste ano. Ouça a matéria na íntegra: