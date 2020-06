ECONOMIA Assomasul pede que prefeitos tenham cautela no uso do socorro financeiro Primeira parcela foi depositada nesta terça-feira e calendário de pagamento vai até setembro

10 JUN 2020 - 15h:38 Por Marcus Moura/ CBN

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, pediu cautela aos prefeitos do Estado no uso do dinheiro proveniente do socorro do Governo Federal, que foi creditado na conta das prefeituras na terça-feira (09). Confira: