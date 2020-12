VIVA CASA CBN Ateliê lança coleção feita à mão inspirada no Pantanal Uma linha completa de roupas de mesa com aves e curvas pantaneiras feitas uma a uma

5 DEZ 2020 - 10h:10 Por Gabi Couto/CBN

A Polca Design lançou a coleção Ave Pantanal, em uma referência às aves pantaneiras e também como um pedido de atenção ao bioma que passou, em 2020, por um dos maiores incêndios florestais dos últimos anos.

No Viva Casa, deste sábado, 05 de dezembro, a jornalista Luciane Mamoré falou ainda sobre outras duas coleções feitas uma a uma e uma entrevista com o presidente do Movimento Solar Livre, Heverton Martins que trabalha pelo livre uso da energia solar no Brasil a taxação, considerada excessiva pelo movimento e com regras bem definidas com a intenção de fazer crescer este tipo de geração energética no Brasil.