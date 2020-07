CAMPO GRANDE Atendimento do Detran-MS no Fácil Guaicurus é suspenso Segundo órgão, alguns servidores apresentaram sintomas gripais

15 JUL 2020 - 10h:09 Por Ingrid Rocha/CBN

O atendimento na agência do Detran-MS, no Fácil Guaicurus, foi suspenso e deve retornar no dia 20 de julho. A medida, segundo o órgão, foi tomada após alguns servidores apresentarem sintomas gripais. Os servidores fizeram testes da covid-19 e o resultado ainda será divulgado. Ouça os detalhes: