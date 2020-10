EFEITO CORONA Atendimentos presenciais no TCE/MS são suspensos novamente Sessões de julgamentos devem permanecer de forma virtual

21 OUT 2020 - 15h:14 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Os atendimentos presenciais do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul estão suspensos novamente. De acordo com a decisão, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (21), o expediente retorna somente depois do dia 2 de novembro.

As sessões de julgamento serão mantidas de forma virtual e os prazos de processos também não serão suspensos, somente adiados caso não possam tramitar por meio eletrônico.