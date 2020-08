FIEMS Atividade industrial de MS melhora pelo 3º mês consecutivo Somente em julho, 43% das empresas industriais do Estado apresentaram aumento na produção, enquanto no mês anterior essa participação era de 27%

28 AGO 2020 - 18h:54 Por Marcus Moura/CBN

Apesar da pandemia do novo coronavírus, o nível da atividade industrial em Mato Grosso do Sul melhorou pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com a Sondagem Industrial realizada pelo Radar Industrial da Fiems junto a 61 empresas no período de 3 a 13 de agosto deste ano. O indicador de evolução da produção acumula alta de 25,8 pontos nos três últimos meses e se recupera da retração ocorrida no mês de abril, quando houve a ampliação das medidas de restrição à circulação e concentração de pessoas por conta da atual pandemia. Confira: