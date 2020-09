CBN ECONOMIA Atividade industrial de MS voltou ao patamar anterior a pandemia, diz Fiems Empresários da indústria estão mais confiantes com a recuperação da economia nos próximos seis meses

22 SET 2020 - 18h:38 Por Marcus Moura/CBN

O nível da atividade industrial em Mato Grosso do Sul melhorou pelo quarto mês consecutivo e o indicador de evolução da produção já acumula alta de 26,3 pontos, demostrando uma recuperação da retração registrada no setor devido à pandemia, de acordo com a sondagem industrial realizada pelo Radar Industrial da Fiems junto a 64 empresas no período de 1º a 14 de setembro deste ano. Segundo o coordenador da unidade de economia, estudos e pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, já é possível afirmar que a produção industrial retornou ao mesmo patamar anterior à covid-19. Confira: