ELEIÇÃO 2020 Ato político em Taquarussu termina com dispersão pela PM Mil pessoas participavam da caminhada proibida por decisão da Judicial

12 OUT 2020 - 11h:16 Por Alan Kaká/CBN

A Polícia Militar de Taquarussu, a 325 quilômetros de Campo Grande, teve de usar neste domingo (11) gás lacrimogênio e bombas de efeito moral para dispersar uma multidão que fazia uma caminhada política com o candidato à prefeitura Clóvis do Banco (PSDB). Mil pessoas participavam da caminhada que havia sido proibida por decisão da Justiça.

Organizadores do evento disseram não ter recebido nenhuma notificação da Justiça Eleitoral e, por isso, seguiram com a caminhada, que também iria fazer uma corrente de oração para o candidato a vice na chapa, Edson da Rádio, que está com coronavírus.

A determinação de proibição da Justiça foi devido ao alto número de casos da doença no município. Policiais estiveram no local cumprindo a determinação e teriam utilizado bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo, para dispersar os populares.

Durante a confusão, o atual prefeito, Roberto Nem, também do PSDB foi levado para a delegacia, após se identificar como a liderança à frente do movimento.