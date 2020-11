CBN ELEIÇÕES Atraso na divulgação da apuração foi por falha em computador Barroso, no entanto, nega que a demora possa trazer alguma consequência nos resultados

15 NOV 2020 - 21h:19 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, afirmou na noite deste domingo que a lentidão na totalização dos votos foi causada por uma falha em um dos processadores do tribunal. O presidente também falou da tentativa de derrubada do aplicativo e-Título.