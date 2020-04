EFEITO CORONA Através de lives e vídeo aulas, professores seguem com atividades físicas Projeto Movimenta CG em Casa já soma mais de 50 mil visualizações com aulas pela internet

8 ABR 2020 - 11h:03 Por Isabelly Melo

Seguindo as recomendações do isolamento social, e de evitar aglomerações, os parques da capital seguem de portas fechadas há mais de duas semanas, o que obrigou os frequentadores assíduos de parques como o Belmar Fildalgo, localizado na região central de Campo Grande, a buscarem outras formas de manterem a prática de atividades físicas.

Com a ajuda da tecnologia, professor e aluno seguem em contato através das redes sociais, como Facebook e Instagram, e também pelo YouTube e Whatsapp. A educadora física e professora de ritmos e pilates, Jessica Alves, segue com as aulas que antes eram presenciais e em grupo, por meio de lives na internet.

Jessica percebeu que alguns alunos tiveram dificuldades no início, tanto para se sentirem estimulados a seguir com os exercícios, como também para ingressar no meio virtual, mas após os primeiros dias a professora disse que as dificuldades foram superadas.

Uma das alunas que tem acompanhado as lives é a campo-grandenses Tereza Cristiane, que frequenta as aulas presenciais há três anos e agora tem se adaptado as aulas virtuais, e também a falar com os colegas somente pelas redes sociais.

O projeto de levar atividades físicas para as redes sociais se intitula ‘Movimenta CG em Casa’, que antes era ao ar livre, em praças da capital, e agora estimula os praticantes a evitar aglomerações e seguir treinando em casa.

Segundo o chefe das atividades sistemáticas da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) Vanderlei Sandim, as aulas presenciais ocorriam em 70 locais nas sete regiões de Campo Grande, e para suprir a necessidade dos alunos que nesse período de quarentena não podem e bem devem sair de casa, principalmente os idosos, todas as atividades seguirão na redes sociais enquanto o decreto da quarentena vigorar.

Até o momento, de acordo com Vanderlei, os vídeos disponibilizados pela Funesp já somam mais de 50 mil visualizações, e para você acompanhar as lives e vídeo aulas é só acompanhar as redes sociais da Funesp, facebook.com/funespcg e no Instagram @funespcg. As aulas seguem de segunda a segunda, em diversos horários, com tempo médio de 30 minutos e com diversas opções, como zumba, ritmos, pilates e outros.

