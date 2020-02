VOLTA ÀS AULAS Aulas na Rede Estadual retornam com falta de professores Haverá uma baixa de 15% dos profissionais convocados durante uma semana

19 FEV 2020 - 08h:53 Por Isabelly Melo

Nesta quarta-feira (19) voltam as aulas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, e após dúvidas em relação a kit escolar, agora os questionamentos são em relação a quantidade de professores.

Segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Teixeira, não há professores suficientes para preencher o quadro de Campo Grande no início da volta as aulas.

Jaime disse que a queda em 15% no número do efetivo de professores convocados permanecerá por volta de uma semana. Segundo o presidente, a justificativa para a falta de professores se deve a demora na convocação, por parte do Governo do Estado, dos profissionais aprovados em concurso realizado ainda no ano passado, o que impacta não somente nas aulas, mas também no salário dos convocados.

Em relação aos professores concursados, Jaime Teixeira disse que está tudo acertado e sem problemas em relação a número de profissionais necessários. Ouça a reportagem completa: