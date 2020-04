EFEITO CORONA Aulas na rede municipal retornam em maio Adiamento do retorno faz parte das medidas para conter o novo coronavírus

2 ABR 2020 - 09h:52 Por Marcus Moura/CBN

A Prefeitura de Campo Grande também decidiu adiar o retorno dos estudantes as aulas na Capital. A determinação segue orientação do Governo do Estado para combate da disseminação do novo coronavírus. Ouça na matéria abaixo: