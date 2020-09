EFEITO CORONA Aulas nas escolas particulares retornam dia 21 de setembro Ensino será liberado apenas para crianças até 5 anos

3 SET 2020 - 17h:57 Por Gabi Couto/CBN

Crianças de zero a cindo anos podem voltar para as escolas particulares a partir do dia 21 de setembro, em Campo Grande. A definição saiu da reunião realizada na tarde desta quinta-feira (03) entre representantes dos estabelecimentos de ensino privado e do Ministério Público Estadual (MPE).

No entanto, antes das crianças entrarem em sala de aula, haverá nova reunião entre as partes para avaliar a situação da pandemia do novo coronavírus na capital. Também ficou acordado que as turmas presenciais terão que ter apenas 30% da capacidade total. Fica facultativo aos pais e responsáveis a decisão de levar ou não os filhos para a escola. Quem optar por ficar em casa deve receber o mesmo conteúdo da aula de forma online.

Um novo encontro ficou confirmado para o dia 8 de outubro. Na data também será avaliada a retomada das turmas do ensino fundamental e médio das escolas particulares. A Rede Municipal de Ensino está de recesso até o dia 7 de setembro e aguarda orientação da secretaria Estadual de Educação sobre o destino dos alunos. Por enquanto a previsão é de manter as aulas remotas por tempo indeterminado.