EDUCAÇÃO Aulas presenciais da rede estadual estão suspensas até 30 de junho De acordo com decreto, as aulas estão suspensas de 19 de maio a 30 de junho

15 MAI 2020 - 09h:34 Por Isabelly Melo

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou a suspensão das aulas presenciais até 30 de junho, devido a pandemia do coronavírus. O decreto, que já está em vigor, foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15).

De acordo com o novo decreto, as aulas presenciais estão suspensas em todas as unidades escolares e nos centros da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, a partir do dia 19 de maio a 30 de junho de 2020.

Além disso, orienta-se que as redes públicas municipais de ensino e as instituições privadas de educação básica do Estado também suspendam as aulas nesse período afim de evitar a disseminação do novo coronavírus.