ESCOLAS PARTICULARES Aulas presenciais do ensino médio são liberadas na Capital Retorno foi autorizado para escolas particulares a partir do dia 19 deste mês

14 OUT 2020 - 14h:50 Por Giovanna Dauzacker/CBN

As aulas presenciais do ensino médio em escolas particulares podem retornar em Campo Grande. De acordo com o decreto publicado, nesta quarta-feira (14), no Diário Oficial do Município, o retorno fica autorizado a partir do dia 19 de outubro.

Par a volta, as instituições de ensino devem cumprir as regras estabelecidas nos planos de biossegurança registrados na Secretaria Municipal de Saúde ou na vigilância sanitária.

O decreto inclui dispositivos da publicação do dia 14 de setembro, sobre regras para o retorno das aulas presenciais na rede particular, em regime presencial de prevenção à COVID-19.