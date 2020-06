EDUCAÇÃO Aulas presenciais na rede estadual continuam suspensas até final de julho Reinaldo Azambuja anunciou medida durante a 100ª live de transmissão dos dados d

25 JUN 2020 - 13h:27 Por Loraine França

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (25) que as aulas presenciais na rede estadual de ensino estão suspensas até o final do mês de julho. Até lá, devem continuar de forma remota. Segundo azambuja, protocolos estão sendo criados através das secretarias de Saúde e Educação, que estudam aulas mais remotas e com menor quantidade de alunos nas salas de aula.

