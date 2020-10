EFEITO CORONA Aulas presenciais retornam somente em 2021 na Capital Em razão da Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação decidiu manter o ensino remoto até o fim do ano letivo

6 OUT 2020 - 16h:59 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino (REME) vão terminar o ano letivo de 2020 com as aulas remotas. Segundo a nota divulgada pela Secretaria Municipal de Educação (SEME), as aulas presenciais, suspensas desde o dia 18 de março, vão retornar somente no ano que vem em razão da pandemia da Covid-19.

Ainda de acordo com a nota, os alunos têm somente mais 45 dias letivos e, neste momento em que 50% dos leitos hospitalares ainda estão ocupados, com o vírus ainda em circulação, o ensino a distância é mais viável.

As aulas no município estão disponíveis por meio de aplicativos e da TV REME (canal 4.2 da TVE, e Youtube) e Rádio REME (aplicativo).

Quanto aos preparativos para o possível retorno presencial das aulas, em 2021, há uma Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia, que discute as medidas de segurança e as ações a serem desenvolvidas na área da educação (reforço e avaliação diagnóstica) para o próximo ano letivo.