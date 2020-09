EDUCAÇÃO Aulas presenciais seguem suspensas até outubro nas escolas estaduais Nova reunião deve ser realizada no próximo mês para analisar o possível retorno

4 SET 2020 - 12h:25 Por Ingrid Rocha/CBN

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, anunciou nesta sexta-feira (04), durante live do Governo do Estado, que as aulas na Rede Estadual de Ensino vão continuar suspensas até o dia 8 de outubro. O secretário ainda destacou que uma nova reunião deve ser realizada no próximo mês, para analisar a possibilidade de retorno as salas de aula. Ouça os detalhes: