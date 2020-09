ENSINO Aulas presenciais seguem suspensas na Capital Segundo a publicação no Diário Oficial, ensino remoto segue por tempo indeterminado

15 SET 2020 - 17h:12 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

As aulas da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande seguem de forma remota por tempo indeterminado.

Conforme a resolução publicada no Diário Oficial desta terça-feira (15), a prorrogação teve início a partir do dia 8 de setembro, quando os estudantes retornaram do recesso, e segue até uma nova decisão sobre a volta.

