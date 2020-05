EFEITO CORONA Aulas remotas na rede pública são prorrogadas até 30 de junho Devido ao coronavírus, governo e prefeitura decidem manter aulas à distância

15 MAI 2020 - 14h:44 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O Governo do Estado ampliou para 30 de junho a suspensão das atividades presenciais na Rede Estadual de ensino (REE), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (15.05). Com isso, os 210 mil estudantes matriculados nas 345 unidades escolares da REE seguirão com as aulas remotas a partir da próxima terça-feira (19.05), quando se encerra o Recesso Escolar, iniciado no dia 04 de maio.

A publicação, presente nas páginas 19 e 20 do DOE, também orienta redes municipais e entidades privadas de Educação Básica para a adoção da medida, que visa o combate ao avanço da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, doença causada pelo novo coronavírus. Iniciada no dia 23 de março, a suspensão das atividades presenciais resultou na implementação das aulas remotas vinculantes em toda a Rede Estadual, realizadas por meio de aplicativos e ferramentas digitais para a distribuição dos materiais de estudo.

Com o novo decreto, as escolas da REE seguirão com o funcionamento em escalas e a manutenção de atividades essenciais, como a distribuição dos materiais impressos para os estudantes que não possuem conectividade e dos kits de alimentação escolar, entregues aos alunos e familiares desde o final de abril, em todo o Estado.

Atendimento

Para a realização das atividades remotas, a Secretaria de Estado de Educação (SED) – por intermédio da Superintendência de Informação e Tecnologia (Sitec) – passou a orientar o uso de diversas ferramentas disponibilizadas na Plataforma Protagonismo Digital, um repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) de acesso gratuito para todas a escolas da REE.

Uma importante novidade foi anunciada no dia 22 de abril, quando o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Google Inc. firmaram uma parceria que possibilitou a criação de contas para todos os estudantes e professores da Rede Estadual, a fim de incentivar o uso de ferramentas como o Google Classroom, um dos aplicativos que fazem parte do GSuite for Education.

Para facilitar a ambientação, foram criadas duas páginas, com informações básicas para os primeiros acessos às contas Google às salas do Google Classroom.