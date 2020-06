ENTREVISTA CBN Aumenta consulta por empresas para reestruturar dívidas Especialista afirma que empresas e produtores rurais estão buscando informação para adequar compromissos

12 JUN 2020 - 12h:51 Por Ginez Cesar/Beatriz Magalhães

Em decorrência de uma administração mal planejada ou por conta de mudanças econômicas e de consumo em determinado setor da economia, como a pandemia da Covid-19, empresas podem acabar passando por grandes pressões de caixa para o pagamento de dívidas. Então, pode ser que seja necessário realizar um processo de reestruturação de dívida.

O sucesso nessa operação depende de respostas rápidas aos problemas enfrentados por cada companhia deficiente de caixa. Nesse caso, talvez o maior desafio da reestruturação de dívida seja conseguir conciliar os diferentes interesses em jogo. Ou seja, aproximar os interesses dos credores e do devedor. O advogado Carlos Santana, em entrevista à rádio CBN desta sexta-feira (12) afirma que as consultas estão aumentando bastantes nas últimas semanas.

Santana destaca ainda que a reestruturação de dívida é uma operação feita para melhorar a situação financeira do endividado e aumentar, assim, as chances de pagamento dos débitos em aberto com credores. Confira a entrevista: