AGRONEGÓCIO Aumenta procura por seguro rural em MS Até outubro, produtores sul-mato-grossenses contrataram ao todo 7 mil apólices

6 NOV 2020 - 15h:21 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

A busca por seguro rural aumentou tanto em Mato Grosso do Sul como também no país. Até outubro, produtores rurais sul-mato-grossenses de todas as culturas somaram mais de 7 mil apólices contratadas, volume recorde na comparação com o último pico de contratação, ocorrido em 2013.

Saiba mais: