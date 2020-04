HOME OFFICE Aumentam número de reclamações de conexão à internet em MS Presidente da APIMS diz que ações para a melhorar o acesso estão sendo tomadas

21 ABR 2020 - 11h:06 Por Beatriz Magalhães/CBN

Com o distanciamento social, aumentaram as reclamações de internet fixa em todo o Brasil. Apenas na segunda quinzena do mês de março, quando começou o período de isolamento social no país, foram 35,6 mil reclamações feitas a Agencia Nacional de telecomunicação – Anatel. Em Mato Grosso do Sul, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor, Procon/MS, também recebeu reclamações referente a acesso e qualidade da internet.

De acordo com o presidente da Associação de Provedores de Internet de Mato Grosso do Sul, Dário Burda Jr., ações estão sendo tomadas para melhorar o acesso dos clientes, como a ampliação da velocidade, além de flexibilização para negociar as contas. Confira: