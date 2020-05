ECONOMIA Aumento de imposto pode encarecer gasolina em até R$ 0,20 centavos Governo Federal sofre pressão de produtores de etanol, que acumulam estoques

5 MAI 2020 - 13h:41 Por Marcus Moura/ CBN

O preço da gasolina caiu consideravelmente nas últimas semanas, porém o ciclo de baixas pode estar com os dias contados, já que o Governo Federal está prestes a aumentar a contribuição tributária em cima do litro do combustível num apelo aos produtores de cana de açúcar. A medida deixaria o litro R$ 0,20 centavos mais caro, em média. Confira: