ECONOMIA Aumento do ICMS eleva gasolina em R$ 0,24 A alteração já impacta no bolso dos consumidores, em Campo Grande

15 FEV 2020 - 08h:24 Por Isabelly Melo

Após mudança na porcentagem do ICMS, decretada pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a taxação sobre a gasolina passou de 25% para 30% e o etanol para 20%. Com a alteração o preço da gasolina subiu R$ 0,24 e o do etanol caiu R$ 0,16.

A alteração já impacta no bolso dos consumidores, em Campo Grande os preços variaram de R$4,39 para o mais barato e R$4,69 para o mais caro em relação a gasolina. O etanol não apresentou variação, em contraponto da gasolina que aumentou sobre a justificativa do repasse do ICMS. Postos também não aplicaram a redução ao etanol, que deveria baixar 5% com a nota tributação.

A mudança afeta principalmente o consumidor final, que anteriormente gastaria R$ 209,5 para encher um tanque de 50 litros, e agora terá de gastar R$ 223,5 - diferença de R$ 14 que impacta no orçamento do consultor de vendas Antônio Alencar, 43, “Essa mudança aumentou a carga tributária e penalizou todo mundo. Porque se aumenta o combustível, aumenta tudo, alimento, transporte, tudo”, disse Alencar.

PUNIÇÃO

E logo no primeiro dia de mudança, o Procon estadual atuou um posto de combustíveis de Campo Grande por alteração de preço injustificável. De acordo com o presidente do órgão, Marcelo Salomão, o posto reajustou de R$ 4,19 para R$ 4,39 o preço da gasolina adquirida ainda com a alíquota antiga do ICMS, o que, segundo ele, fere o Código de Defesa do Consumidor.