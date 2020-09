AUMENTO ENERGIA Aumento na conta de luz tem relação com a alta nas temperaturas Segundo Jonas Rudis, Coordenador Comercial da Energisa, o aumento da temperatura influencia na conta de energia

29 SET 2020 - 16h:56 Por Alan Kaká

As altas temperaturas registradas desde o final do inverno deste ano têm relação direta com o aumento das contas de energia, é o que explica o Coordenador Comercial da Energisa, Jonas Ortiz Rudis.

Em entrevista veiculada na Rádio CBN de Campo Grande na última segunda-feira (28), Jonas traçou a relação direta existente entre a alta nas temperaturas e o valor cobrado pela concessionária de energia elétrica de MS.

Segundo Jonas, "os aparelhos mais utilizados dentro de uma residência, como a geladeira, acabam trabalhando mais para manter a temperatura desejada. Quando trabalha mais, consequentemente, acaba gastando mais energia".

Outra explicação para o aumento é devido à tributação do ICMS e a Taxa de Iluminação Pública. Jonas explica que a medida que aumenta o consumo, há um escalonamento na tributação.

"Um cliente que consome 200 kw/h, aqui em Campo Grande, vai pagar R$22 de iluminação pública e 17% de ICMS. Se ele consumir 201kw/h ele já vai pagar 20% de ICMS de todo o consumo e a iluminação pública sai de 22 para 32 reais", exemplificou o coordenador comercial.

