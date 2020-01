ECONOMIA Aumento na cota de compras do Paraguai já está valendo Ministério da economia autorizou aumento de U$ 200 em compras no país vizinho

2 JAN 2020 - 09h:24 Por Luis Vilela

Entrou em vigor no dia 1º de janeiro a portaria assinada pelo ministro da economia Paulo Guedes que aumenta a cota máxima de compras de US$ 300 para US$ 500 por pessoa para quem cruza a fronteira do Brasil com o Paraguai via terrestre.

Em outubro O presidente Jair Bolsonaro informou também que o limite para compras em free shops passaria dos atuais US$ 500 para US$ 1.000.

Os free shops ou duty free shops são lojas geralmente localizadas em salas de embarque e desembarque de aeroportos onde os produtos são vendidos sem encargos e tributos.