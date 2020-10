CAMPO GRANDE Autocine de domingo tem filme nacional “O Bem Amado” Evento também terá contação de histórias com o grupo Arte DEAC

23 OUT 2020 - 09h:26 Por Ingrid Rocha/CBN

O Autocine deste domingo tem exibição do filme nacional “O Bem Amado” e contação de histórias com o grupo Arte DEAC. O evento será realizado próximo ao estádio Morenão, na UFMS, a partir das 18h. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados até às 17h de hoje na Praça dos Imigrantes. No dia da exibição é necessário chegar com 30 minutos de antecedência. Ouça os detalhes: