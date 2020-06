CAMPO GRANDE Autocine terá sessão extra no domingo (28) Medida foi tomada devido à alta procura por ingressos, segundo Fundação de Cultura

25 JUN 2020

O retorno do projeto Autocine que acontecerá no fim de semana com a exibição do filme nacional “Eu e meu guarda-chuva” foi muito bem recebido pelos campo-grandenses que esgotaram rapidamente os ingressos antecipados na Praça dos Imigrantes.

Por isso as instituições parceiras na organização do evento realizarão uma sessão extra no domingo (28), às 20 horas. A entrada é franca. Os ingressos são limitados (máximo 50 carros) e podem ser retirados gratuitamente na Praça dos Imigrantes na sexta-feira (26), das 8 horas às 13h30. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência.

Sinopse

O filme conta a história de Eugênio (Lucas Cotrim), um garoto de 11 anos que jamais se separa do guarda-chuva herdado de seu avô. No último dia de férias ele e Cebola (Victor Froiman), seu melhor amigo, precisam entrar na sombria casa onde fica sua nova escola. O motivo é para resgatar Frida (Rafaela Victor), a grande paixão de Eugênio, que foi sequestrada pelo fantasma do Barão Von Staffen (Daniel Dantas). O filme foi adaptado do livro de mesmo nome de Branco Mello e Hugo Possolo.

Autocine

Foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 30 anos desativado para, finalmente, o cinema drive in ter seu retorno de forma gratuita em Campo Grande.

Serviço: A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. Os ingressos poderão ser retirados na sexta-feira (26) das 8h às 13h30. A UFMS está localizada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações entre em contato pelos telefones 3316-9157 ou 4042-1313, ramal 4307.

