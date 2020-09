EDUCAÇÃO Auxílio de acesso à internet para estudantes está com inscrições abertas Valor é de R$ 60 e 800 acadêmicos devem ser contemplados

2 SET 2020 - 09h:16 Por Ingrid Rocha/CBN

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abriu as inscrições do auxílio para acesso emergencial à internet. O valor estipulado é de R$ 60 e 800 estudantes devem ser contemplados. Para participar é necessário estar matriculado na instituição e atender aos critérios do edital (edital está disponível no site http://www.uems.br/). As inscrições vão até o dia 7 de setembro no site http://www.aeuems.ms.gov.br. Ouça os detalhes: