SEGURIDADE SOCIAL Auxílio-doença do INSS poderá ser prorrogado por até seis vezes; Entenda Para conseguir prorrogação beneficiário deverá seguir algumas regras

4 MAI 2020 - 15h:11 Por Marcus Moura/ CBN

Quem está recebendo o auxílio-doença e realizou o pedido após o dia 12 de março poderá ter o benefício prorrogado por até seis vezes, caso ainda não tenha se recuperado. A medida foi pensada porque as agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ainda estão com atendimento suspenso devido a pandemia do novo coronavírus. Confira: