TRÂNSITO Avenida Ernesto Geisel será interditada amanhã Serão 90 dias de obras no local, para a implantação de um novo interceptor

10 AGO 2020 - 11h:34 Por Ingrid Rocha/CBN

A avenida Ernesto Geisel será a interditada a partir desta terça-feira (11), na pista bairro-centro. No local serão retomadas as obras de revitalização e controle de enchentes do Rio Anhanduí. Ao todo, serão 90 dias de trânsito fechado no local, para a implantação de um novo interceptor. Ouça os detalhes: