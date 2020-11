FOLHA DE PAGAMENTO Azambuja anuncia pagamento do salário e décimo terceiro de servidores Segundo governador, mais de R$1,5 bi serão injetados na economia de MS em 37 dias

12 NOV 2020 - 12h:48 Por Loraine França

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), anunciou nesta quinta-feira que o pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de novembro será depositado no próximo dia (27). Ao todo, serão destinados R$514 milhões aos 79.918 funcionários públicos ativos e inativos.

Recentemente, enquete feita pelo governador pedia aos servidores que escolhessem a data para receber o 13º salário. Mais de 10 mil servidores responderam ao questionário e cerca de 4 mil votaram no dia primeiro de dezembro. Nesta data, o governo vai pagar R$470 milhões referentes ao décimo terceiro.

Já o salário referente ao mês de dezembro será depositado no dia 4 de janeiro. No total, R$524 milhões vão compor a folha de pagamento.

O governador disse em coletiva de imprensa que os montantes vão beneficiar a economia de Mato Grosso do Sul. "O servidor vai saber o que ele tem disponível de recursos e o comércio também vai se beneficiar". Mais de R$1,5 bilhões serão injetados no estado com o pagamentos dos salários e décimo terceiro.