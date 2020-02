POLÍTICA Azambuja quer apoio do governo federal para diminuir o ICMS Governador também defendeu a manutenção do Fundeb e a reforma Tributária

11 FEV 2020 - 15h:20 Por Márcia Paravizzi/Giovanna Dauzacker

O governador Reinaldo Azambuja cobrou do governo federal a criação do Fundo de Ressarcimento dos Estados e a inclusão na Constituição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) para que seja possível reduzir o ICMS dos Combustíveis. A proposta foi defendida na VIII Reunião do Fórum de Governadores, realizada hoje em Brasília.